Дитина перебуває під наглядом медиків.

Моторошна ситуація сталася в Києві 14 січня. П'яна жінка порізала чотирирічного сина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від жінки, що вона приїхала до столиці з маленьким сином, щоб знайти чоловіка, який не платить аліменти, але не знає де залишити дитину. Ювенальні інспектори приїхали на Привокзальну площу, але жінку з дитиною не знайшли.

Правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який був разом з жінкою, і виїхали до нього додому. У будинку інспектори побачили нетверезу жінку з ножем у руках, а поруч маленького хлопчика у закривавленому одязі.

Поліцейські відібрали у горе-матері ніж та викликали лікарів. Попередньо, у хлопчика непроникливе поранення спини. Дитина перебуває під наглядом лікарів, йому нічого не загрожує.

З'ясувалося, що жінка 1980 року народження приїхала з Житомирської області. Її доставили у відділення поліції, а ювенальні інспектори склали акт про вилучення дитини. Соціальна служба тепер повинна визначити, де хлопчик буде жити далі.

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