Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найбільше вакцинованих у Києві – понад 71% дорослих мешканців.
Читайте такожЗ 1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту - МОЗ"У шести областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області. Найменше вакциновано в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях. Тут щепилося менше ніж 40% дорослих", - додали в МОЗ.
Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показаннями можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від COVID-19.
Крім того, МОЗ дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім бажаючим віком від 18 років.