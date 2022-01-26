Найбільше вакцинованих у Києві – понад 71% дорослих жителів.

Вже 49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найбільше вакцинованих у Києві – понад 71% дорослих мешканців.

Читайте такожЗ 1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту - МОЗ"У шести областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області. Найменше вакциновано в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях. Тут щепилося менше ніж 40% дорослих", - додали в МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показаннями можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від COVID-19.

Крім того, МОЗ дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім бажаючим віком від 18 років.

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