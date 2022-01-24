Крім того, незабаром програма "єПідтримка" буде розповсюджуватися й на громадян України віком 14-18 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на Telegram-каналі глави держави.

Зеленський нагадав, що відсьогодні тисячу гривень, отриману за програмою "єПідтримка", старші за 60 років українці можуть витратити на ліки.

"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей: вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - зазначив він.

Президент також повідомив, що незабаром програма буде розповсюджуватися й на громадян України віком 14-18 років.

"Крім базових на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти: на освітні курси, послуги, програми тощо", - сказав глава держави.

Він наголосив на важливості здійснення бустерних щеплень для підвищення імунітету проти COVID-19.

"В рамках програми "єПідтримка" буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю бустрену дозу щеплення", - зауважив Зеленський.

Читайте такожПідтримка найслабших: на що українці почали витрачати "Вовину тисячу" та як її отримати тим, хто ще не встигЯк повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в програми "єПідтримка".

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені понад 15,1 млн людей, бустерну дозу вакцини отримали понад 208,7 тис.

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