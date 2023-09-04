Його дальність польоту становить до 10 км і він може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі.

Міноборони України допустило до експлуатації у ЗСУ дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом. Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога, повідомляє Міноборони.

Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси.

В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

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Його дальність польоту становить до 10 км і він може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі. Також дрон може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ та інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

Дрони на озброєнні ЗСУ - деталі

Глава Міноборони України Олексій Резніков натякнув, що осінь 2023 року стане періодом "дронів" для українців. В ці місяці потужності виробництва особливо потішать націю. До цього результату країна йшла майже рік, максимально спрощуючи процедури, необхідні для створення нових БПЛА, вказав чиновник. За його словами, цього сезону слід чекати виробництва різних дронів.

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