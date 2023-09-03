Міністр заявив, що цей сезон виробництва БПЛА особливо потішить націю.

Глава Міноборони України Олексій Резніков натякнув, що осінь 2023 року стане періодом "дронів" для українців.

В ці місяці потужності виробництва особливо потішать націю. До цього результату країна йшла майже рік, максимально спрощуючи процедури, необхідні для створення нових БПЛА, вказав чиновник в інтерв'ю "Укрінформу".

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло", - вказав Резніков.

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За його словами, цього сезону слід чекати виробництва різних дронів.

"Я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це буде розвиватися в обсягах уже", - заявив міністр.

Резніков може піти з посади глави Міноборони України

Нагадаємо, навколо чинного міністра оборони України вирує скандал через закупівлю курток у Туреччини для ЗСУ за ціною, завищеною мінімум втричі.

Зокрема, в українських контрактах йшлося про закупівлю зимових курток за ціною 86 доларів за одиницю, а в турецьких зазначалися літні куртки вартістю 29 доларів за одиницю. Як прокоментував Резніков, турецька фірма могла поправити контракт, щоб ухилитися від податків. 31 серпня перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вказав, що в перший тиждень вересня Резніков може відмовитися від крісла міністра, щоб стати послом України в Великобританії.

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