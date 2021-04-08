Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що не прийме рішення про закриття метрополітену навіть при попаданні регіону в «червону» зону карантину.
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«Моя категорична позиція - метрополітен я не закрию. Автобусні маршрути будуть ходити так, як і ходили. Соціальна дистанція, маски, дезінфектори, це має бути і за цим повинні стежити і перевізники, і поліція, і муніципалітет. Але припиняти рух транспорту і випускати перепустки, створювати колапс – я це не готовий зробити», – заявив він.
За словами секретаря міськради, необхідно знайти зважений баланс між карантинними обмеженнями та розвитком підприємництва і економіки.
«Обмеження повинні бути розумними та дружити з головою і зі здоровим глуздом. Коли вони нерозумні, це викликає антагонізм і колапс. Згадайте, коли Кабмін закрив нам метрополітен. До чого це призвело? Ні до чого хорошого», - сказав він.
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