Деякі громадяни були вбиті, а потім розчавлені танками.

До початку травня в моргах під Києвом, куди перевозили ексгумовані тіла вбитих російськими військами в Бучі та Бородянці, не залишилося вільного місця для померлих.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

"Ми не були до цього готові. Ніхто і подумати не міг, що до цього дійде", - сказав патологоанатом з села в декількох кілометрах від столиці.

Після звільнення міст під Києвом родичі загиблих почали негайно прибувати у морги для впізнання трупів, дані вбитих записували просто на тілах, закритих в чорні пакети і складених один на одного.

Як пояснив український судово-медичний експерт Владислав Перовський, процес ідентифікації трупів ускладнений, враховуючи стан розкладання тіл, знайдених у братських могилах, і високий рівень жорстокого поводження з жертвами, навіть після того, як вони були вбиті.

Деякі громадяни були вбиті, а потім розчавлені танками.

"Є багато обгорілих і понівечених тіл, які просто неможливо опізнати. Обличчя може бути пошматоване. Ви не можете зібрати його назад. Іноді голови взагалі немає", - розповів він.

Команда Перовського працює в морзі і оглядає близько 15 тіл в день, багато з них понівечені.

У коментарі виданню своїм горем поділилася літня українка. За словами жінки, її сина, учасника тероборони, росіяни вбили пострілом в голову.

Росіяни схопили його, катували, заламали йому руки і ноги і наділи на голову поліетиленовий пакет. Потім вони вистрілили йому в голову і кинули його тіло на узбіччі дороги. Його труп залишався там кілька днів, поки його не знайшли добровольці.

Сина вдалося ідентифікувати тільки по татуюванню.

Перовський зазначив, що патологоанатоми бачать багато понівечених тіл: "У багатьох з них були зав'язані руки за спиною, стріляли їм у потилицю. Були випадки і з автоматною стрільбою, на зразок шести-восьми отворів на спині жертв. І у нас є кілька випадків фрагментів касетних бомб в тілах жертв".

Як розповідала раніше український обмудсмен Людмила Денисова, як мінімум 400 українських дітей і дорослих були зґвалтовані російськими окупантами.

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