Міністерство прагне спростити цей процес.

Міністерство цифрової трансформації хоче залучити до повоєнного перепису населення України компанію "Apple".

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телемарафоні. За його словами, перепис планують провести після перемоги України. Мінцифри, яке долучиться до процесу, прагне переосмислити та спростити перепис.

"Багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів. Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі", – пояснив Федоров.

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Перепис населення України

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності (№5108). Цим законом передбачається осучаснення збору статистичної інформації.

Згідно з зазначеним документом, в Україні перепис населення будуть проводити раз на 10 років.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанов повідомила, що Всеукраїнський перепис населення, який був запланований на 2023 рік, відбудеться тільки після завершення війни.

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