Відповідним законом передбачається осучаснення збору статистичної інформації.

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності (№5108).

За це рішення проголосували 237 депутатів.

Законом встановлюється, що метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці, зокрема для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації державної політики з питань народонаселення в інтересах економічного добробуту та прав людини.

Перепис населення проводиться не менш як один раз на 10 років.

Підставою для проведення Перепису населення є рішення уряду, яке ухвалюється не пізніше ніж за три роки до початку та передбачає проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи. Строк проведення Перепису населення встановлюється урядом.

До програми Перепису населення в обов'язковому порядку включаються запитання, що стосуються, зокрема складу та родинних стосунків членів домогосподарства, етнічного походження, мовних ознак та громадянства.

Встановлюється, що перепис населення здійснюється такими методами: обхід житлових будинків тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації в електронній або паперовій формі; отримання письмових (усних) відповідей респондентів на запитання, зокрема шляхом заповнення респондентами переписної документації в електронній формі за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Також це може бути заповнення переписної документації переписним персоналом під час відвідування респондентами переписних дільниць; використання основних первинних (персональних) даних, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення, з національних електронних інформаційних ресурсів.

Закон набирає чинності з 1 вересня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, у Кабміні попередили про нову хвилю переміщень українців зі сходу на захід та назвали причину.