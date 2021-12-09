Відповіді на питання дадуть можливість охарактеризувати повною мірою умови життя українців.

Програму перепису населення України у 2023 році вже схвалили. Українцям підготують понад 50 питань.

Про це повідомляє Державна служба статистики у Facebook.

"Програма узгоджена з вимогами національного законодавства, містить понад 50 питань та визначає перелік демографічних та соціально-економічних характеристик фізичних осіб, домогосподарств та житлових умов населення", - зазначено в повідомленні.

Читайте такожПишалася тим, що не українка: у київському ліцеї вчительку покарали за порушення мовного закону (відео)Питання стосуватимуться:

демографічної характеристики - вік, стать, місце народження та інше;

етнічного походження, мови та громадянства;

освіти;

джерел прибутків;

зайнятості;

міграційної активності;

статусу інвалідності;

житлових умов.

Відзначається, що відповіді на подібні питання дадуть можливість схарактеризувати повною мірою умови життя українця та його роль в економіці, сім'ї та суспільстві в цілому.

Перепис населення у 2023 році - що відомо

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з якою в нашій державі проживало 48 млн 457 тис.осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму та окупованих територій Донбасу).

Читайте такожЛьвів'янин отримав багатотисячний штраф за відсутність паспорта на вулиціВ Мінцифрі активно вивчають досвід інших країн в проведенні перепису. Так, нещодавно українська делегація зустрічалася з топ-менеджментом компанії Apple в США й обговорювала можливість співпраці з перепису населення, використовуючи їх напрацювання.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в Державному бюджеті на 2022 рік передбачені кошти на перепис населення у 2023 році.

30 листопада президент Володимир Зеленський заявив про підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації з корпорацією Apple в рамках проведення перепису населення України.

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Автор: Анастасія Горбачова