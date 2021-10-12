Малюська пообіцяв покупцю подарунок - смузі.

Міністр юстиції України Денис Малюська пропонує купити Прилуцьку виховну колонію за 100 млн грн.

Про це він написав у Facebook.

"У рамках Великого розпродажу в’язниць передали Фонду державного майна України на продаж черговий лот - Прилуцьку виховну колонію - 100 млн грн", - зазначив він.

За його словами, там 26 тис. кв. м нерухомості, "готова інфраструктура та комунікації, 135 км від Києва". Міністр пожартував: "минулі резиденти "коворкінгу" виїхали з нього ще у 2019 році".

В коментарях Малюська написав, що покупцю колонії буде "смузі у подарунок".

Продаж в'язниць в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр юстиції України запропонував купити три в'язниці.

За його словами, стартова ціна на Ковельську колонію - 41 млн 624 тис. 692 грн. Земельна ділянка - 4,86 га.

Стартова ціна для Івано-Франківської установи виконання покарань №12 (Долинський район, с. Тростянець) - 7 млн 858 тис. 392 грн. Земельна ділянка – більше 67 га.

Стартова ціна для Миколаївської виправної колонії №50 (Львівська область, Миколаївський район, с. Держів) - 17 млн 116 тис. 000 грн. Площа – 15,5 га.

Автор: Надя Пришляк