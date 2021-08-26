Андрій Петровський не визнав свою провину.

Суд у Білорусі засудив до 1,5 років в'язниці вчителя школи. Педагог впав у немилість влади, бо показав відео, в якому критикувався режим Олександра Лукашенко.

Про це повідомляє Правозахисний центр "Весна".

Справу щодо 46-річного вчителя історії Андрія Петровського відкрили через сина місцевого чиновника. Він зняв на мобільний телефон, як педагог показує "екстремістське відео", після чого переслав відео в "сімейний чат".

Чоловіка звільнили зі школи. В обвинувальному акті зазначено, що в ролику міститься неправдива інформація, яка ганьбить Олександра Лукашенка. Суддя засудила педагога до 1,5 років колонії суворого режиму. Вчителя затримали прямо в залі суду відразу після оголошення вироку.

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Переслідування в Білорусі

14 липня в Білорусі затримали керівника Правозахисного центру "Вясна" Олеся Бєляцького і ще більше десятка людей.

У правозахисників "Вясни" обшуки проходили в рамках порушеної в березні кримінальної справи за статтею про"організацію та фінансування групових дій, грубо порушують громадський порядок".

Також 14 липня співробітники силових структур прийшли з обшуком до екс-голови "Об'єднаної громадянської партії", члена команди колишнього кандидата в президенти Білорусі від опозиції Світлани Тихановської Анатолія Лебедька.

До цього білоруські правоохоронні органи провели обшуки відразу у кількох журналістів видань "Наша Нива"," Брестська газета","Віртуальний Брест".

У травні білоруська влада заблокувала незалежний сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською "інформаційну продукцію" Tut.by.

Всі ці видання і центр "Вясна" активно висвітлювали акції протесту, які почалися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

12 серпня стало відомо про затримання колишнього кандидата в президенти Білорусі, співголови об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва.

Автор: Анастасія Горбачова