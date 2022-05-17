Учасники з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

Міністерство освіти і науки затвердило перелік населених пунктів України, у яких можна буде скласти національний мультипредметний тест (НМТ).

Як повідомляє прес-служба МОН, відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та м. Києві. Наразі неможливо провести НМТ у Донецькій, Луганській, Харківській і Херсонській областях.

Зазначається, що учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.

"З міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюються. Однак учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що невдовзі МОН затвердить перелік країн і міст Європи, де НМТ зможуть пройти учасники, які змушені були виїхати за межі України.

Тестування проходитиме в три сесії: основна відбудеться з 18 липня до 10 серпня, додаткова – 16-20 серпня, спеціальна – 12-16 вересня.

Як повідомляв УНІАН, національний мультипредметний тест (НМТ) запроваджується в Україні вперше й лише у 2022 році у зв'язку з російською агресією. Щоб узяти участь у цьому тестуванні, абітурієнти мали зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

29 квітня УЦОЯО завершив опрацювання реєстраційних форм на участь в НМТ. Взяти участь в національному мультипредметному тесті виявили бажання понад 400 тис. осіб.

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