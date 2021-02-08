У Києві відбулась акція до Міжнародного дня солідарності з Білоруссю (фоторепортаж)

Сьогодні виповнюється півроку з дня початку протестів у Білорусі у зв’язку з незгодою з результатами президентських виборів 9 серпня.

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