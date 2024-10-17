Темпи мобілізації у вересні не тільки не дозволяють формувати резерви, а навіть не покривають бойові втрати, - Дикий.

У вересні темпи мобілізації в Україні знову серйозно знизились.

Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий в ефірі "Radio NV".

За його словами, в нас зараз ключове питання кому воювати, щоб захищати свою країну і проводити розширення Силами оборони операції на території РФ. Він наголосив, що нам для цього потрібно накопичити достатньо сил. "А от з цим у нас проблеми", - підкреслив Дикий.

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При цьому додав, що вони в двох площинах – недостатня допомога від наших союзників, а також проблема з мобілізацією. За його словами, дивно, що президент України Володимир Зеленський, презентуючи у Верховній Раді України план перемоги, не сказав про головну проблему, яка не стільки в тому чим воювати, а кому воювати. При цьому наголосив, що президент мав з парламентом говорити про це відверто і жорстко.

"Після літнього сплеску, викликаного ухваленням в травні закону про військовий облік, в нас знову "просіла" мобілізація. Її темпи у вересні впали майже до травневого значення. Не можу називати цифри, але той темп мобілізації, який у нас пішов у вересні, не тільки не дозволяє формувати резерви, а навіть не покриває бойові втрати", - підкреслив Дикий.

За його словами, на сьогодні складається ситуація, коли бойові втрати не покриваються новим набором, тобто коли армія "просто сточується". Він додав, що саме це перекреслює необхідність продовжувати не тільки операцію щодо заходу Сил оборони, зокрема, в Брянську область Росії, але й ефективно продовжувати захищати українські населені пункти.

За його словами, необхідні закони, які повинні сприяти мобілізації, бо за якийсь час не згадуватимемо про наші наступальні плани, а говоритимемо про причини здачі ворогу все нових населених пунктів:

"Якщо пройтись по Києву, то одразу видно, де в нас найбільш недомобілізований резерв. Йдеться про мегаполіси, а не про заводи".

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що останнім часом в Україні темпи мобілізації помітно знизилися. Серед факторів, які могли на це вплинути, зокрема, зростання кількості заброньованих від мобілізації. При цьому зазначає, що наразі загалом зниження темпів мобілізації несуттєве.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що проблема мобілізації в Україні актуальна як ніколи, але розв'язання її не має полягати в репресивних методиках або ж у підходах на рівні совкового менталітету.

Експерт впевнений, що "правильна мобілізація" в Україні можлива. При цьому одним із важливих аспектів оглядач назвав грошову стимуляцію мобілізаційних процесів.

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