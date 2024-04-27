На прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.

Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень заявив, що влада регіону вирішила оновити склад блокпостів і тепер там будуть стояти співробітники ТЦК і СП.

У коментарі Tvoemisto.tv він повідомив, що тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

За його словами, таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів, яких загалом у регіоні сім. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

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Він зазначив, що на прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.

Мобілізація в Україні - деталі

Опитування виявило, що мешканці центральної України мають вищу готовність долучитись до мобілізації, а прагнення уникати мобілізації найпоширеніше в східному регіоні. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва оприлюднив результати загальнонаціонального опитування, проведеного спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Респондентам пропонувалось дати оцінку дій більшості знайомих призовного віку і спроможних за станом здоров’я в ситуації військової мобілізації.

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