Прагнення уникати мобілізації найпоширеніше у східному регіоні.

Опитування виявило, що мешканці центральної України мають вищу готовність долучитись до мобілізації, а прагнення уникати мобілізації найпоширеніше в східному регіоні. Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва оприлюднив результати загальнонаціонального опитування, проведеного спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Респондентам пропонувалось дати оцінку дій більшості знайомих призовного віку і спроможних за станом здоров’я в ситуації військової мобілізації.

"Визначаючи реакцію своїх близьких та знайомих на процес мобілізації, респонденти відзначають наявність проблеми ухилення від цього процесу. Зокрема, 25% опитаних зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації, водночас 47% відзначають, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими", - зазначають соціологи.

Про те, що "здебільшого готові бути мобілізованими" сказали 10% опитаних і 18% зазначили, що їм важко визначитись і не можуть дати відповіді.

Коментуючи ці відповіді, соціологи резюмували, що готовність до мобілізації в Україні перебуває не на низькому, а на "посередньому рівні".

Також виявилось, що прагнення уникати мобілізації більш поширене в східному регіоні. Тут 39% опитаних вказали, що більшість із їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються уникнути цього, тоді як у південному регіоні відповідна частка становить 32%, у західному регіоні – 29%, а найменшою (15%) вона виявилася в центральному регіоні.

"Але й високу міру готовності долучитися до мобілізації відзначала приблизно однакова (5–9%) частка опитаних на Сході, Півдні та Заході, і трохи більшою (15%) ця частка є в центральному регіоні", - зауважують соціологи.

Опитування проводилось методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Мобілізація в Україні

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою 11 квітня. Він набуде чинності 18 травня.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко висловився про важливість мобілізації. За його словами, в НГУ є нестача людей, оскільки йде повномасштабна війна.

Як сказав військовий, не буде мобілізації - не буде ротації, а без неї люди виснажуються, адже "жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні".

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