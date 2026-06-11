ЗСУ 'впевнено рухаються' до паритету з армією РФ: у Генштабі озвучили мету мобілізації

Незважаючи на певні труднощі з мобілізацією, Україна "впевнено рухається" до паритету з Росією за чисельністю армії. Зараз угруповання РФ налічує 700 тисяч осіб. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.
За його словами, мобілізація - це "найбільший виклик" і сьогодні мобілізація в Україні "відбувається складно".
Зокрема, Гнатов поскаржився на великий вплив російської дезінформації з боку противника. Разом з тим він зазначив, що мобілізація залишається єдиним дієвим інструментом поповнення армії.
"Коли угруповання противника налічує понад 700 000 особового складу, зробити це двома-трьома бригадами або кількома корпусами неможливо. Повинен бути певний паритет. Військова наука давно прорахувала ці співвідношення і визначила, за яких умов можна успішно оборонятися, наступати і досягати переваги над противником", – розповів генерал.
За словами Гнатова, українські підрозділи ще належить доукомплектувати до рівня, при якому вони зможуть "впевнено й успішно" виконувати поставлені завдання.
"На сьогодні такого рівня ми ще не досягли. Але впевнено рухаємося в цьому напрямку", – запевнив начальник Генштабу.
Мобілізація в Україні
Як писав УНІАН, генерал Гнатов закликав не вводити громадськість в оману і не обіцяти масову демобілізацію, оскільки вона неможлива, поки триває повномасштабна війна.
Також ми писали, що в рамках мобілізації в пріоритетному порядку поповнюються штурмові підрозділи, тоді як решта отримують поповнення в другу чергу.