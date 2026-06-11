ЗСУ 'впевнено рухаються' до паритету з армією РФ: у Генштабі озвучили мету мобілізації

Наразі російська армія в Україні налічує близько 700 тисяч окупантів.

Незважаючи на певні труднощі з мобілізацією, Україна "впевнено рухається" до паритету з Росією за чисельністю армії. Зараз угруповання РФ налічує 700 тисяч осіб. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

За його словами, мобілізація - це "найбільший виклик" і сьогодні мобілізація в Україні "відбувається складно".

Зокрема, Гнатов поскаржився на великий вплив російської дезінформації з боку противника. Разом з тим він зазначив, що мобілізація залишається єдиним дієвим інструментом поповнення армії.

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"Коли угруповання противника налічує понад 700 000 особового складу, зробити це двома-трьома бригадами або кількома корпусами неможливо. Повинен бути певний паритет. Військова наука давно прорахувала ці співвідношення і визначила, за яких умов можна успішно оборонятися, наступати і досягати переваги над противником", – розповів генерал.

За словами Гнатова, українські підрозділи ще належить доукомплектувати до рівня, при якому вони зможуть "впевнено й успішно" виконувати поставлені завдання.

"На сьогодні такого рівня ми ще не досягли. Але впевнено рухаємося в цьому напрямку", – запевнив начальник Генштабу.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, генерал Гнатов закликав не вводити громадськість в оману і не обіцяти масову демобілізацію, оскільки вона неможлива, поки триває повномасштабна війна.

Також ми писали, що в рамках мобілізації в пріоритетному порядку поповнюються штурмові підрозділи, тоді як решта отримують поповнення в другу чергу.

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