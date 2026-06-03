'Є питання до цього': генерал зізнався, куди мобілізованих направляють у першу чергу

У Силах оборони деякі підрозділи отримують поповнення в пріоритетному порядку.

Поповнення особовим складом отримують у першу чергу штурмові війська. Уже потім мобілізовані відправляються до механізованих бригад та інших лінійних підрозділів. Про це розповів командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв'ю LIGA.net.

Так, журналістка попросила генерала прокоментувати інформацію про те, що Нацгвардія комплектується мобілізованими "за залишковим принципом".

"Є певні питання до цього, але не думаю, що все відбувається саме за залишковим принципом. Дійсно, в першу чергу комплектуються десантно-штурмові війська, морська піхота, штурмові полки. А вже більш статичні підрозділи, механізовані, і ми – комплектуємося другою чергою", – пояснив Півненко.

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За словами генерала, в рамках поповнення Нацгвардії "трапляються різні люди", але й мобілізаційний ресурс сьогодні "вже не такий, як у 2022 році".

Разом з тим Півненко підкреслив, що зараз армія "тримається" на мобілізованих, які становлять до 80% особового складу. Це одна з причин, чому Силам оборони не вистачає грамотних командирів.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, Міноборони України готує двоетапну реформу армії, яка передбачає зміну системи грошового забезпечення та запровадження нових контрактних підходів. На першому етапі планується істотно підвищити зарплати військовим, зокрема піхоті, а також запровадити можливість демобілізації за черговістю залежно від строку служби.

Другий етап стосується змін у системі мобілізації, деталі якої поки що не розкриваються, але заявлено про її суттєве оновлення. Також анонсовано залучення більшої кількості іноземців до служби.

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