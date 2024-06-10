Нардеп Костенко наголосив на проблемі бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.

Після ухвалення закону темпи мобілізації зросли, але є велика проблема з з бронюванням працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

"За останній місяць ми набрали, мабуть, як, можливо, я трохи перебільшую, за останні півроку", - наголосив Костенко.

Це він говорив в контексті великої проблему з бронюванням працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). За його словами, на сьогодні, близько 2 тисяч таких людей намагаються забрати, а декого може й забрали в армію.

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Костенко сказав, що при нинішніх темпах мобілізації ці 2-3 тисячі не зіграють ролі для кількості мобілізованих, але це матиме негативні наслідки для ОПК.

Він наголосив, що це серйозна проблема, яку він намагається вирішити вже місяць. При цьому додав, що в цьому питанні відбувається протистояння між Міноборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України і складається враження, що вони намагаються нашкодити один одному.

Костенко розповів, що Міністерство економіки говорить про можливість 100% бронювання працівників ОПК, але щоб отримати бронь, ці люди мають обов’язково піти у ТЦК, щоб оновити дані, а там їм вручають повістки.

Костенко зазначає, що був свідком того, що працівники ОПК йшли оновлювати дані, знаючи, що в них є державні контракти, а в ТЦК їм кажуть, що їм все одно, бо в них немає броні, оскільки деякі підприємства лише нещодавно отримали державні контракти.

Костенко наголошує, що два міністерства повинні домовитись, щоб працював і оборонно-промисловий комплекс і виконували роботу ТЦК.

Мобілізація в Україні - деталі

Новий закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, визначає список професій, представників яких можуть забронювати.

В інтерв'ю Українській правді військовий Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" зазначив, що не сам по собі принцип економічного бронювання створює розкол у суспільстві, а його втілення.

Військовий зазначив, що держава повинна дати правильний регламент на бронювання, "те, що справді впливає на економічний стан, на соціальний стан держави". За його словами, культура важлива, але він не розуміє яке місце займає під час повномасштабної війни в культурі цирк.

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