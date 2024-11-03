Їх туди не повинні направляти, тому що різні психологічні стани у бійців після поранень.

Колишніх військових потрібно відправляти працювати не в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а в інструкторські або тилові частини.

Таку думку висловив колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин "Дід" Прошинський в ефірі НовиниLIVE.

"Моє переконання - потрібно переводити якнайшвидше і якнайбільше різних документацій (щодо мобілізації) в електронний вигляд, оцифровувати для того, щоб створювати менше різних корупційних схем. Ми розуміємо прекрасно, люди різні є. Завжди кажу на захист ТЦК, але там служать наші списані товариші, які є обмежено-придатні, які не можуть більше брати участь у бойових діях", - сказав він.

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На думку "Діда", їх туди не повинні направляти, "тому що різні психологічні стани в цих бійців після різних поранень".

"І коли вони можуть зустрічатися з цивільними, які можуть загострити в чомусь ситуацію, то може виникнути конфлікт, ситуація може вийти за межі нормального спілкування. Це одна з проблем. І ми багато разів просили: переводьте хлопців в інструкторські або тилові частини, але не відправляйте в ТЦК, тому що це може створити напруженість. При цьому є різні види ТЦК, є різні люди. Не можна говорити, що в ТЦК усі корупціонери і неправильно діють... Але оцифрування - дуже хороша річ. Бронювати людей треба. Я розумію, що абсолютно кожен має бути готовий воювати, але це не означає, що кожен зобов'язаний іти на фронт. І президент, і інші люди не раз говорили, що одного бійця, який перебуває на фронті, мають забезпечувати щонайменше шість осіб у тилу. Треба з цим розбиратися", - пояснив Прошинський.

Мобілізація в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, ТЦК, СБУ, розвідувальні органи і Нацполіція обмінюватимуться даними про порушників призову через електронну систему.

Міністр оборони України Рустем Умеров, посилаючись на відповідне рішення уряду, пояснив, що цифровізація оборонної сфери зробить процес призову на службу більш справедливим і ефективним.

Він зазначив, що обмін даними через електронну систему дасть змогу правоохоронцям швидко отримувати інформацію про порушників і доправляти їх у ТЦК або відповідні органи: "Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - прозорішим".

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