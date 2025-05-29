Нинішні показники мобілізованих дозволяють забезпечувати поповнення втрат у Силах оборони, каже Веніславський.

Після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію торік спостерігався сплеск кількості мобілізованих громадян, але наразі темпи мобілізації знизились. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

За його словами, цифри мобілізації - це інформація з обмеженим доступом, тому він не може назвати конкретні дані.

"Я вам скажу орієнтири, що після ухвалення закону, яким ми удосконалили питання мобілізації (закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), мав місце певний сплеск кількості мобілізованих громадян України, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні", - зазначив парламентар.

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Веніславський підкреслив, що нинішні показники мобілізованих дозволяють забезпечувати поповнення втрат у Силах оборони.

"Безперечно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", - наголосив депутат.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) пройшло більше половини "обмежено придатних" громадян.

За словами нардепа Федіра Веніславського, в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% колишніх "обмежено придатних" визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина - придатними з певними застереженнями.

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