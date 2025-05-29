Вже близько половини "обмежено придатних" пройшли повторну ВЛК.

Станом на сьогодні повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) пройшло більше половини "обмежено придатних" громадян, 99% з них були визнані придатними до військової служби. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

"На сьогоднішній день ті громадяни України, які були до набрання чинності закону, яким ми скасували поняття "обмежено придатний" у військовий час і запровадили "придатний" або "непридатний", пройшли повторне ВЛК, щоб бути визнаними "придатним" або "непридатним" - більше половини тих, хто свого часу був визнаний "обмежено придатним", - сказав він.

Веніславський зазначив, що в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина - придатними з певними застереженнями.

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"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань", - зауважив парламентар.

Повторний медогляд для обмежено придатних

Як повідомляв УНІАН, до 5 червня цього року всім обмежено придатним до військової служби потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

В Міноборони підкреслили, що це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби. Отримати направлення на ВЛК можна двома способами: онлайн через застосунок Резерв+ або прийшовши особисто ⁠у ТЦК та СП. За результатом проходження комісії у медзакладі буде винесено нове рішення: придатна особа або непридатна до служби.

"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", - підкреслили у Міноборони.

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