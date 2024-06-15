В Україні можуть скоротити повноваження ТЦК / колаж УНІАН, фото УНІАН

Рішення щодо скорочення частини повноважень територіальних центрів комплектування (ТЦК) та передачу їх цивільним органам не ухвалене, але обговорення щодо цього тривають, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

"Давайте працювати з реальністю. Поки що немає якогось рішення. Розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, це доволі приваблива ініціатива", – сказав Лазуткін.

За його словами, ця ініціатива справді розглядається й опрацьовується. Втім, він не став розкривати більше подробиць, оскільки поки наразі "немає конкретики".

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"Є розмови, є суспільний діалог. І добре, що він є", - додав він.

Мобілізація в Україні - деталі 

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що 16 липня, після завершення відведеного законом строку в 60 днів для уточнення військовозобов’язаними, призовниками та резервістами своїх військово-облікових даних, повістки зможуть надсилати поштою. 

Раніше повідомлялося, що з 18 червня у державному застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код та додаткова опція для військових, які зареєструвалися й хочуть уточнити свої дані та прибрати існуючу помилку, в тому числі, статус "у розшуку". 

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