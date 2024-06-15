Ініціатива перетворення системи ТЦК за прикладом ЦНАП є привабливою, зазначили в Міноборони.

Рішення щодо скорочення частини повноважень територіальних центрів комплектування (ТЦК) та передачу їх цивільним органам не ухвалене, але обговорення щодо цього тривають, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Давайте працювати з реальністю. Поки що немає якогось рішення. Розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, це доволі приваблива ініціатива", – сказав Лазуткін.

За його словами, ця ініціатива справді розглядається й опрацьовується. Втім, він не став розкривати більше подробиць, оскільки поки наразі "немає конкретики".

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"Є розмови, є суспільний діалог. І добре, що він є", - додав він.

Мобілізація в Україні - деталі

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що 16 липня, після завершення відведеного законом строку в 60 днів для уточнення військовозобов’язаними, призовниками та резервістами своїх військово-облікових даних, повістки зможуть надсилати поштою.

Раніше повідомлялося, що з 18 червня у державному застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код та додаткова опція для військових, які зареєструвалися й хочуть уточнити свої дані та прибрати існуючу помилку, в тому числі, статус "у розшуку".

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