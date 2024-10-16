Якщо при перевірках були порушення з боку працівників ТЦК, то люди повинні звертатися до правоохоронних органів, заявили там.

Серед тих громадян, які проходили перевірку після концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві, який відбувся в "Палаці спорту" були громадяни, які порушували мобілізаційне законодавство. Про це сказала офіцерка сектору мобілізаційно- оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак в ефірі телемарафону.

"Звичайно були, але в числовому вираженні не скажу, бо це службова інформація, яка розкриває наші мобілізаційні ресурси і резерви, методи оповіщення. Так громадяни-порушники звичайно були. Було проведено відповідне оповіщення. Ефективність явки була до ТЦК", - наголосила вона.

При цьому підкреслила, що якщо були поодинокі випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК, то люди повинні звертатися до правоохоронних органів.

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Козак зазначила, що були факти адміністративних затримань за порушення мобілізаційного законодавства.

Вона нагадала, що чоловіки призовного віку зобов’язані носити з собою паспорт і військово обліковий документ, пояснивши:

"Тому навіть за відсутності даних документів, поліціянти мають право скласти відповідний протокол затримання до 3 годин для з’ясування або особистості такого порушника, або для складання відповідного протоколу по Кодексу України про адміністративні правопорушення у сфері військового обліку і мобілізації".

Вона підкреслила, що військово обліковий документ згенерований програмою "Резер+", котрий має відповідний QR-коду прирівнюється до паперових документів.

Облава ТЦК після концерту "Океану Ельзи" у Києві

Як повідомляв УНІАН, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін назвав "справедливою мобілізацією" масові рейди співробітників ТЦК і поліції по заходах та різних закладах у Києві й інших обласних центрах. Зокрема, в жовтні такий рейд був і після концерту "Океану Ельзи" в Києві.

Він наголосив, що не тільки з сіл і маленьких міст мають мобілізувати людей, а й з великих міст, де вони спокійно ходять на концерти і в ресторани. Він зазначив, що неправильно, коли частина України роками на війні, а інші насолоджуються життям.

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