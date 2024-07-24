Ті, хто не оновив свої персональні дані до 16 липня, отримають штраф розміром 17 тисяч гривень.

Уточнення облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" є достатнім для виконання обов’язку, передбаченого законом.

Про це йдеться у відповіді заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на звернення народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка, яку він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Парламентар нагадав, що з дня набуття чинності новим законом про мобілізацію (від 18 травня) усі військовозобов’язані особи протягом 60 діб мали оновити свої облікові дані.

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Він додав, що наразі всі військовозобов’язані особи зобов’язані були уточнити особисту інформацію до 16 липня. А ті, хто не оновив свої персональні дані, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді штрафу розміром 17 тисяч гривень.

"Враховуючи численні звернення від громадян України, яких хвилює питання, чи оновлення особистої інформації з допомогою мобільного додатку "Резерв+" є достатнім кроком, щоб надалі працівники поліції чи ТЦК та СП не застосовували штрафи до таких громадян? Та чи оновлення облікових даних з допомогою мобільного додатку "Резерв+" є достатнім для виконання діючих вимог законів України?", - поставив запитання депутат.

До свого допису він додав надану йому відповідь МОУ на його звернення щодо оновлення облікових даних за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

У своїй відповіді Черногоренко нагадує, що згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Військовозобов’язані мають уточнити свої облікові дані, а саме: адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності).

У Міноборони нагадали, що "Резерв+" є електронним кабінетом призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Уточнення облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" є достатнім для виконання обов’язку, передбаченого законом", - йдеться у відповіді МОУ, де також підкреслили, що уточнення облікових даних не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.

Мобілізація в Україні - останні новини

Начальник Дарницького районного ТЦК і СП у Києві Володимир Новосядлий розповів про роботу після 16 липня, коли закінчився термін оновлення військово-облікових даних. За його словами, облік вівся, ведеться і буде вестися.

"Не потрібно, на мою думку, розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. Ми будемо працювати за двома категоріями. І будемо займатися своєю повсякденною роботою. Усі ці процедури та алгоритми прописані в 560-й постанові "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Усе за законом", - сказав Новосядлий.

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