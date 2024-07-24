У Міноборони розповіли, як її отримати.

У застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" з'явилася нова позначка. Її можуть отримати ті, хто вчасно оновив свої військово-облікові дані через додаток.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла LIGA.net, що поява такої спецпозначки потребує оновлення застосунку до останньої версії. Після цього необхідно натиснути на три крапки поряд з вашим іменем та обрати опцію "Оновити документ".

Вже незабаром під написом "військово-обліковий документ" на головній сторінці ви побачите зелену галочку та повідомлення, що дані було уточнено вчасно. Аналогічний напис має з'явиться в повній інформації про документ. Також повні дані буде видно при скануванні QR-коду.

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За словами Черногоренко, спеціальна позначка покаже працівникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та поліцейським, що людина вчасно оновила дані.

Мобілізація в Україні

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язав всіх військовозобов'язаних громадян оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів.

Наприкінці червня у Міністерстві оборони заявили, що не вважають за необхідне збільшувати цей термін до 150 днів. Тих, хто не оновив дані, можуть оштрафувати на 17 000-25 500 гривень.

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