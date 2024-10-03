Проаналізовані офіційні дані вказують, що у 80% випадків опікунами стають військовозобов'язані.

В Україні збільшилася кількість чоловіків, які стали опікунами, пише ЕП посилаючись на проаналізовані офіційні дані.

Так, у 2023-2024 роках кількість справ про призначення опікуна зросла більш ніж вдвічі: за півтора року видання нарахувало близько 13 тис. таких судових рішень. У 80% випадків догляд за недієздатними особами покладався на чоловіків.

"Як свідчать дані Реєстру судових рішень, щомісячна кількість звернень до Феміди в таких справах у 2024 році перевищила 700 проваджень. Це в понад два рази більше, ніж до початку великої війни… Хоча з тексту більшості судових рішень неможливо визначити стать опікуна (сторони приховані за позначенням "ОСОБА_НОМЕР"), у приблизно 30% випадків ЕП вдалося точно ідентифікувати стать завдяки використанню відмінків або чітко вказаним родинним зв'язкам", - роз’яснює видання.

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Звертається увага, що до 2022 року гендерний розподіл серед опікунів був майже рівним з невеликою перевагою жінок (55% проти 45%). Однак з кінця того року баланс різко змінився: частка чоловіків серед опікунів постійно зростала і у 2024 році досягла 80%.

Як пише видання, змінився і географічний розподіл таких рішень. Якщо до 2022 року лідерами за кількістю розглянутих справ про визнання особи недієздатною та призначення опікуна були Святошинський та Оболонський районні суди Києва – з огляду на кількість населення в столиці, – то з 2023 року лідерство перейшло до Буковини.

За останні півтора року Кіцманський, Глибоцький та Заставнівський районні суди Чернівецької області ухвалили по 200 таких рішень. До цього списку можна також додати Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області – майже 200 ухвал.

"Детальний аналіз рішень цих судів лише посилює підозри. В одному випадку за наявності онуків та батьків опікунство над старенькою надали її молодому зятю. В інших історіях схема ще простіша: братів, матерів, тіток, які до 2022 року були здоровими, суд визнає недієздатними, а опіку над ними оформляють чоловіки з їх родин. Найчастіше – на підставі висновку судово-психіатричного експерта", - зазначено у статті.

Журналісти констатують стрімке зростання кількості справ про "втрату материнського інстинкту": батьки-чоловіки отримували опіку над дітьми, позбавляючи прав матерів. Автори розслідування встановили, що більшість розлучень були фіктивними, а схема дозволила звільнити в запас понад десять військовослужбовців з однієї частини. Справою зацікавилося Національне антикорупційне бюро.

Як і у випадках з опікунством, є конкретні суди, які спеціалізуються на таких справах. Понад 30% таких рішень (понад 1 тис.) ухвалив Білгород-Дністровський міськрайонний суд, куди позивачі з усієї країни зверталися за допомогою адвокатів, використовуючи договори оренди нерухомості в цьому місті.

За даними журналістів, послуга коштувала клієнтам від 3 500 доларів, які сплачувалися адвокатам за офіційними договорами про надання правової допомоги. Адвокати передавали кошти суддям. Загалом ця схема могла приносити організаторам щороку понад 3 млн доларів, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, регулює не тільки правила мобілізації, а й відстрочки від служби.

Так, відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Таке право мають, зокрема:

• заброньовані;

• особи з інвалідністю;

• багатодітні батьки;

• усиновлювачі;

• опікуни та доглядачі;

• студенти;

• особи, які втратили на війні своїх близьких родичів та інші.

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