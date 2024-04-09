Чоловік годинами чекав, поки розбирали завали, сподіваючись на диво.

В Одесі побував кореспондент The New York Times, якого вразила трагедія, що сталася в місті 2 березня. Тоді російській дрон врізався у багатоповерхівку та вбив 12 людей, в тому числі п’ятьох дітей. Іноземне видання розповіло про родину Гайдаржи, в якій загинула молода жінка та її немовля. Чоловік та старша дитина дивом вціліли.

Видання оприлюднило фото - під закривавленою ковдрою ледь помітні Ганна Гайдаржи та її 4-місячний син Тимофій. Вони лежать серед завалів, біля ніг рятувальників. Видно, що з ковдри виглядають лише дві руки: 31-річної матері та її сина.

"Складалося враження, що вони прощалися", – розповів про знімок один із рятувальників.

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У публікації йдеться, що фото зроблено рятувальниками, широко поширилося в Україні, і розглядалося як трагічний символ жахіття, яке сталося через війну. "Під час пошуків 32-річний Сергій Гайдаржи, чоловік Ганни та батько Тимофія, залишався з рятувальниками… Він разом із 2-річною донькою чекав на диво", - пише видання.

Люди, які пережили цю дронову атаку, сказали, що бачили чоловіка, який годинами крокував біля завалів і дзвонив на телефон своїй дружині. Потім, о 17:56, надійшло сповіщення про номер, на який він відчайдушно намагався додзвонитися: "Моє кохання" знову в мережі". Рятувальники щойно знайшли її телефон біля її тіла та тіла Тимофія. Саме так – "Моє кохання" - він зберіг у телефоні контакт дружини.

Подружжя Гайдаржи прожило в шлюбі понад три роки. За словами друзів, пара була нерозлучною. Стоячи біля зруйнованої будівлі після багатогодинних пошуків дружини та сина, він розумів, що ця частина його життя закінчилася. Тоді друг, який також був рятувальником, подивився на нього з-під завалів, зняв шолом й Сергій все зрозумів.

"Його історія — лише одна з трагедій, які пережили багато українців після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. За даними ООН, російські атаки вбили тисячі мирних жителів — зруйнували мрії, зруйнували сім’ї, закінчили історії кохання", - пише The New York Times.

Сам чоловік сказав, що тепер йому доводиться "переживати цю втрату, це горе", з яким зіткнулися незліченна кількість інших українців, і часто нестерпні запитання, які виникають із цим: "Чому дрон убив його дружину, а не його?".

Видання зазначило, що пара познайомилась в баптистському літньому таборі у 2020 році. Вона - сьома дитина пастора з дев’ятьма дітьми, стала його коханням з першого погляду. Через кілька тижнів він зробив їй пропозицію. Ганна, флорист і декоратор, сама пошила собі сукню, розробила церемонію вінчання, яка відбулася в церкві її батька в жовтні 2020 року.

Перша дитина подружжя – Ліза - народилася через рік після одруження пари. Тимофій народився у жовтні 2023 року.

У ніч удару 2 березня Ліза з батьком заснули в її спальні. Її мати спала у сусідній кімнаті, тримаючи на руках Тимофія. Саме ця спальня завалилася через влучання дрона.

"З нізвідки я чую цей сильний вибух", – згадує Гайдаржи. Він прокинувся і кинувся до іншої спальні. "Я почав кричати, і знайшов лише двері. Нашої спальні не було".

Коли будівля була у вогні, він та Ліза втекли з того, що залишилося від квартири, та злізли вниз по уламках. Рятувальники прибули швидко та почали пошуки, розрізаючи та знімаючи бетонні плити за допомогою бензопил та екскаваторів - усі дев’ять поверхів будинку частково обвалилися, розчавивши деяких його мешканців.

Зараз уся увага Сергія Гайдаржи тепер прикута до Лізи. "Іноді вона питає, де її мама і Тимоша, а ми їй кажемо, що вони на небесах з Ісусом. Слава Богу, вона не розуміє, тому що це було б травматично для дитини", - сказав Сергій.

Удар окупантів по Одесі 2 березня

Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар - 8 безпілотників були запущені з акваторії Чорного моря. Один з них під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок, один під’їзд майже повністю зруйновано. Через цю атаку загарбників загинуло 12 людей, серед яких п’ятеро дітей. Двох немовлят знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою. 6 березня, прощалися в Одесі з 31-річною Ганною Гайдаржи та 4-місячним Тимофієм – донькою та онуком священника. Старша донька та чоловік жінки вціліли, бо перебували в іншій кімнаті.

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