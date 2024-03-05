Загалом 2 березня через атаку армії РФ в Одесі загинуло 12 людей, серед яких п’ятеро дітей.

Сьогодні в Одесі почали прощатися з загиблими через влучання російського дрона у житлову багатоповерхівку 2 березня.

Як повідомили у мерії Одеси, 5 березня у місті попрощалися з Тетяною та Олегом Кравець, які разом з дітьми - 7-місячною Єлизаветою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою - стали жертвами російської дронової атаки.

Попрощатися з подружжям та дітьми прийшли сотні одеситів.

Багатодітну родину сьогодні ховають у селі Маринове Березівського району Одеської області. Жителі громади вшанували пам’ять загиблих "живим коридором", коли траурний кортеж проїжджав до пункту призначення.

Стало відомо, що з великої родини вціліла лише старша (четверта) дитина – хлопчик гостював у бабусі та дідуся, що врятувало йому життя.

За даними регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України, Олег Кравець - військовослужбовець управління: підполковник. Його велика родина - дружина та троє дітей – загинули під час жахливою атаки, яку по Одесі завдала російська армія.

"Олег Володимирович був вірним військовій присязі та українському народові. Пройшов горнило війни, був учасником бойових дій. У 2000 році з золотою медаллю закінчив Раухівську середню школу. Потім вступив до Одеського інституту Сухопутних військ та закінчив його з відзнакою", йдеться у повідомленні.

Наголошується, що військовослужбовець був прикладом у своїй сміливості та відвазі, рішучості та стійкості, виконанні військового обов’язку з повною самовіддачею та відданості Батьківщині.

Також сьогодні в Одесі прощаються з ще трьома загиблими - 55-річним Михайлом Войтовим й 29-річним Віталієм Пригожиним та його 3-річним сином Марком. Мати дитини наразі у лікарні у дуже важкому стані.

Завтра, 6 березня, прощатимуться в Одесі з 31-річною Анною Гайдаржи та 4-місячним Тимофієм – донькою та онуком священника. Старша донька та чоловік жінки вціліли, бо перебували в іншій кімнаті.

Також завтра поховають 73-річну Ганну Чебан - лікаря-педіатра, яка багато років працювала у дитячій міській поліклініці № 2.

Удар РФ по Одесі 2 березня - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар - 8 безпілотників були запущені з акваторії Чорного моря. Один з них під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок, один під’їзд майже повністю зруйновано. Через цю атаку загарбників загинуло 12 людей, серед яких п’ятеро дітей. Двох немовлят знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою.

Це найбільш масштабна трагедія в Одесі за два роки повномасштабної війни, яку розпочала РФ.

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