Серед подарунків були також іграшковий мозок та конвенція ООН.

У Харкові влаштували вуличний перфоманс під консульством РФ. 15 ЛГБТ-активістів принесли "подарунки" до свят для президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Суспільне.

"До хороших діток приходить святий Миколай, до поганих — ніхто не приходить, а Пекельна Миколая приходить до справжніх поганців, тож сьогодні ми принесли подарунки для президента сусідньої держави-агресора, щоб він міг знати, що думає українське суспільство та ЛГБТ-спільнота Харкова про те, що відбувається", — розповіла про акцію організаторка перформансу Анна Шаригіна.

Читайте такожУ РФ влаштували акцію для вакцинованих: розіграють вугілля, чистку зубів і стрижкуЗа її словами, активісти придумали Пекельну Миколаю як феміністичний вияв святого Миколая. Організатори хотіли зробити акцію водночас феміністичною, мирною і з гумором.

Учасниці перформансу залишили під стінами консульства коробку з подарунками, до якої поклали іграшковий мозок, історію України, білі капці, шкарпетки та конвенцію ООН.

"Ми хочемо, щоб агресія припинилася. Протест, незгода, сильні емоції можна виявляти й у мирний спосіб. Ми вирішили висловити те, що відчуває наша спільнота щодо інформації про можливу ескалацію. Хочемо показати, що ми не згодні, не хочемо війни, а також участі Росії в житті України", — сказала Шаригіна.

Нагадаємо, раніше сьогодні в огорожу Генконсульства РФ у Львові кинули "коктейль Молотова".

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