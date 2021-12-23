За фактом події відкрито кримінальне провадження, санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.

У Харкові поліція викрила чоловіка, який "замінував" станцію у харківському метрополітені.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, у ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили 57-річного мешканця Харкова та доставили його до відділу поліції. Проводяться слідчі дії. Мотиви його вчинку встановлюються.

"22 грудня близько 11:35 невідомий громадянин залишив у вестибюлі станції метро "Проспект Гагаріна" картонну коробку та повідомив, що в ній знаходиться бомба", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі затримали "президента України", який закликав повалити владуНа місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції в метрополітені та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Харківській області. Під час огляду вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 "Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні вже неодноразово повідомляли про мінування тих чи інших об'єктів. Зазвичай, ці повідомлення не правдиві. Так, у Львові невідомий "замінував" дев'ять ТРЦ та вимагав $20 мільйонів викупу.

Крім того, в Запорізькій області спіймали "Апостола-мінера" Офісу президента, а в Одесі шукали вибухівку в Національному театрі опери та балету.

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