У Львові вночі невстановлена особа кинула в огорожу Генерального консульства Російської Федерації пляшку з легкозаймистою рідиною.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
"Сьогодні близько 03:00 невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.
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Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення правопорушення.
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