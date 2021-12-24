Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

У Львові вночі невстановлена особа кинула в огорожу Генерального консульства Російської Федерації пляшку з легкозаймистою рідиною.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні близько 03:00 невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

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Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення правопорушення.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік кинув в будинок заступника керівника ОПУ коктейль Молотова.

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