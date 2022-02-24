Всі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам, стабілізацію дорожнього руху.

Всі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Про це йдеться у Telegram МВС.

"Стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, допомога спеціальним службам. Максимальний контроль ситуації", - зазначив він.

Щодо обстановки на дорогах Білошицький запевнив, що роблять все можливе для регулювання руху.

"Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо", - зазначив він.

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