Всі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Про це йдеться у Telegram МВС.
"Стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, допомога спеціальним службам. Максимальний контроль ситуації", - зазначив він.
Щодо обстановки на дорогах Білошицький запевнив, що роблять все можливе для регулювання руху.
"Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо", - зазначив він.