Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів (№7152).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 345 народних депутатів.
Законом визначається, що власники системи для забезпечення належного функціонування систем і захисту інформації, що обробляється в них, створюють резервні копії державних інформаційних ресурсів і систем з дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їх захисту, цілісності та конфіденційності.
Вони також забезпечують створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем на окремих фізичних носіях у зашифрованому вигляді та їх зберігання, у тому числі за межами України (зокрема у закордонних дипломатичних установах України) протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування.
Крім того, вони можуть розміщувати державні інформаційні ресурси та їх резервні копії на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, які розташовані за межами України, протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування.
Також законом дозволяється ведення публічних електронних реєстрів за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, розміщених, у тому числі за межами України протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування.
Водночас забороняється ведення публічних електронних реєстрів за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, розміщених на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, територіях держав, визнаних ВР державами-агресорами, територіях держав, щодо яких застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції", та територіях держав, що входять до митних та військових спілок з такими державами.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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