Ще один іноземний кореспондент залишився без частини гомілки через важке поранення.

Російські військові вбили ще двох журналістів в Україні. Трагедія сталася під час артилерійського обстрілу окупантами в селі Горенка Київської області.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що загинули оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова.

"Російські фашистські фашисти продовжують вбивати журналістів. Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський і українська журналістка Олександра Куршинова загинули в результаті артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ в північно-східній частині С. Горенка", - йдеться в повідомленні.

При цьому Геращенко зазначив, що журналіст FoxNews Бенджамін Холл отримав поранення, але вижив. За його словами, лікарям довелося ампутувати частину гомілки.

Також він опублікував фото загиблих журналістів.

Загибель 55-річного Закревського підтвердили в FoxNews.

"Ми підтвердили, що він був убитий в понеділок в Україні під час інциденту, в результаті якого також потрапив до лікарні кореспондент телеканалу Бенджамін Холл", - йдеться в повідомленні.

Загибель журналістів в Україні

13 березня в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли американського журналіста Брента Рено, ще один журналіст отримав поранення. Пораненого привезли до Київської дитячої лікарні "Охматдит".

Денисенко зазначив, що після обстрілу автомобіль був пошкоджений і вони пересіли в інший автомобіль і перенесли туди тіло вбитого журналіста, доїхали до мосту біля села Романівка, а звідти їх привезли до Києва.

14 березня Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила, що ще один іноземний журналіст постраждав під час висвітлення війни в Україні. Британський кореспондент отримав осколковий перелом обох ніг.

За даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, внаслідок обстрілів окупантів постраждали щонайменше 35 журналістів, троє загинули.

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