Російські спецслужби вийшли на нього через прокремлівські погляди, які він демонстрував під час окупації регіону.

Затримано мешканця Чернігівської області, який збирав розвіддані про українські війська та критичну інфраструктуру на кордоні з Російською Федерацією. Про це повідомила Служба безпеки України.

Насамперед ворога цікавила інформація про місця розташування блокпостів, чисельність особового складу, наявність військової техніки Збройних сил України та будівництво на території регіону об’єктів військової авіації.

"Також зловмисник "малював" для агресора схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони. Крім того, фігурант, за завданням ворожих спецслужб, збирав інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури обласного центру", - повідомляє СБУ.

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При цьому зазначається, що розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних атак по регіону.

Співробітники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання. За даними слідства, ворожим інформатором є місцевий житель, який на період окупації частини регіону потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди.

В СБУ зазначають, що у травні цього року на чоловіка дистанційно вийшов представник спецслужб РФ і запропонував йому співпрацю у війні проти України. Російський інформатор про виконання ворожих завдань "звітував" агресору в анонімному чаті.

"Щоб приховати злочинну діяльність, він одразу видаляв усі повідомлення після кожного "сеансу" зв’язку з окупантами", - зазначають в українській спецслужбі.

При цьому додають, що це зраднику не допомогло. Співробітники СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Зрадники України - новини

Як повідомляв УНІАН 25 вересня, довічний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя. Його затримали під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року. За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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