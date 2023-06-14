Загиблій було 55 років, під час обстрілу вона поралася по господарству.

Російська армія вчергове здійснила обстріл прикордоння Новгород-Сіверського району, внаслідок чого загинула місцева жителька.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, 55-річна жінка в момент обстрілу поралася по господарству. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

За інформацією оперативного командування "Північ", з 13:40 до 14:35 зафіксовано 13 "приходів", імовірно, з 82-мм міномету, у районі населеного пункту Янжулівка. Саме там унаслідок обстрілу загинула місцева мешканка. Крім того, у населеному пункті пошкоджені два приватних будинки.

Ситуація в Чернігівській області - сьогодні це варто знати

Російські загарбники вже багато разів обстрілювали населені пункти, які знаходяться біля кордону з РФ та Білоруссю. Унаслідок ворожих атак є руйнування, постраждалі та жертви.

У середині травня повідомлялося, що супротивники стали інтенсивніше обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. 17 травня стало відомо, що за рік унаслідок ворожих ударів загинули 18 місцевих мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: