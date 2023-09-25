Зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

Довічний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя.

Як повідомив прес-центр Служби безпеки України, затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року. За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

Крім того, як зазначається, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області.

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В спецслужбі поінформували, що після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі окупантам відповідного "звіту".

Як встановило розслідування, зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Встановлено, що передачу розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Викриття зрадників

СБУ викрила на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Його незаконна діяльність призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн. До початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Також правоохоронці нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини. Ворожі агенти збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. Серед особливих завдань поплічників росіян був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

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