Він неодноразово надавав російським окупантам відомості про розташування особового складу ЗСУ та територіальної оборони.

Мешканцю одного з сіл Бучанського району Київської області повідомлено про підозру в співпраці з окупантами.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва мешканцю Київщини було повідомлено про підозру у вчиненні публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних сил України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Слідством було встановлено, що підозрюваний, в умовах воєнного стану, наприкінці лютого прийняв пропозицію представників збройних сил Росії та в порушення ч.1 ст. 54-1 закону України "Про місцеве самоврядування в України" був проголошений старостою одного з населених пунктів Бучанського району Київської області.

"У подальшому підозрюваний неодноразово публічно закликав жителів цього населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора", - мовиться у дописі.

Крім того, він неодноразово надавав російським окупантам відомості про розташування особового складу ЗСУ та територіальної оборони, які не були офіційно розміщені у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами Росії.

Стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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