У роботі на окупантів зрадникам сприяли співробітники правоохоронних органів.

Держбюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" на сприянні країні-агресору.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

За даними слідства, помічники народних депутатів були причетні до колабораційної діяльності. У роботі на окупантів їм сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств.

"Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ"", - зауважили в ДБР.

Ймовірно, йдеться про помічника нардепа та генерального продюсера телеканалу "112 Україна", голову молодіжного крила партії "ОПЗЖ" Артема Марчевського.

"Чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави", - стверджують в ДБР.

Крім нього, в сприянні агресору підозрюють одного із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа - За життя", особистого юриста та довірену особу нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука.

В офісних приміщеннях та за місцями проживання цих осіб провели обшуки. Правоохоронці встановлюють місцеперебування фігурантів та їхніх спільників. Також шукають їхнє майно для накладання арешту на користь державного бюджету.

"ОПЗЖ" до і після війни

Впродовж останніх років в Україні функціонувала широка мережа проросійських політиків і лідерів думок. За словами журналіста-розслідувача Христо Грозєва, з 2014 року Росія витратила на це мільярди доларів. Але посібники зрештою, як зауважує журналіст, обманули росіян.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України було запроваджено воєнний стан. 20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час його дії. Причина - зв'язки політичних структур з агресором.

Серед тих, чию діяльність було припинено, була й партія "ОПЗЖ". Мін'юсту було доручено вжити заходів, аби невідкладно зупинити діяльність зазначених політсил.

Співголова партії"Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив про зупинення існування політсили 28 березня, але незабаром його заяву видалили з сайту партії.

Значна кількість нардепів від "ОПЗЖ" виїхали за кордон, чимало - ще до вторгнення Росії 24 лютого. Станом на 16 березня 26 нардепів перебували за кордоном. Переважно - представники "ОПЗЖ". Серед тих, хто виїхав, нардеп Ілля Кива. Він виїхав до РФ це в середині лютого. Наразі йому оголошено про підозру в держзраді, а депутатського мандату він позбавлений з середини березні.

Також напередодні повномасштабного вторгнення РФ з'явилася інформація про таємний виїзд дружини глави політради партії, кума Путіна Віктора Медведчука - Оксани Марченко - в Білорусь. Незабаром виїхав з країни і сам звинувачений у державній зраді і поміщений під домашній арешт політик.

Чимало представників політичної сили у місцевих радах виявилися посіпаками окупантів.

Зокрема, чинний депутат Ізюмської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Фомічевський завів в Ізюм Харківської області російських окупантів.

Міська рада Маріуполя також отримала переконливі докази про злочини місцевих колабораціоністів з партії "Опозиційна платформа – За життя".

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