Жертвами більшовиків стали люди молодого та середнього віку.

На території колишньої катівні НКВС у Дрогобичі Львівської області знайшли рештки ще 24 жертв більшовицького терору.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"В основному це люди молодого та середнього віку, яких свідомо та жорстоко страчували. Вічна пам‘ять всім невинно вбитим. Маємо спрямувати всі зусилля на те, щоб зупинити окупанта цього разу. Перемогти і змусити поплатитись!" – написал Козицький.

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У Дрогобицькій міській раді додали, що тюрма НКВС знаходилася на вул. Стрийській. Там більшовики чинили злочини проти українців протягом 1939 – 1940 років. За свідченнями очевидців, закатованих в'язнівховали в саду, який межує з меморіальним комплексом "Тюрма на Стрийській".

Пошуки рештків жерт НКВС там розпочали в 1989 році. У 1991 році тіла 486 жертв більшовицького терору поховали на Полі Скорботи.

У 2021 році відбулося поховання рештків ще 78 осіб, тіла яких знайшли у саду біля меморіалу "Тюрма на Стрийській". Фахівці припускають, що кількість жертв НКВС може бути ще більшою. Відомо, що в Дрогобицькій катівні службовцями НКВС було замордовано понад 1200 осіб.

Злочини НКВС на Західній України

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році поблизу села Соколівка, що на Львівщині, фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС. Загалом вдалося ексгумувати 16 останків. Майже всі закатовані були чоловіками.

Загалом, у тюрмах Західної України з кінця червня до початку липня 1941 вбили понад 24 тисячі людей.

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