Трупи воїнів забирали з поля бою та хаотично скидали у яму, розповіли фахівці.

На Львівщині, поблизу села Соколівка, фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС. Загалом вдалося ексгумувати 16 останків.

Про це центр "Доля" повідомляє на офіційній сторінці установи у Facebook.

Так, біля села у Львівській області були проведені пошуково-ексгумаційні дослідження. За їхніми результатами експерти виявили масове поховання воїнів УПА. Фахівці ексгумували останки 15 чоловіків та 1 жінки.

Вже встановлено, що майже всі чоловіки, чиї останки знайшли у похованні, загинули у молодому віці. Причина їх смерті - вогнепальні рани, отримані в бою.

У кількох загиблих експерти виявили характерні травми, які завдаються тупим предметом. Вони були нанесені незадовго до смерті людей або ж в момент їх загибелі. Спеціалісти вже провели антропологічні дослідження та зробили висновок про те, що травми наносилися в голову та обличчя тупим предметом або прикладом від гвинтівки.

Читайте також"Видно кістки": у Рівному розкопали масове поховання євреїв (фото)"Як правило, таким чином поводились НКВДисти із затриманими, чи пораненими вояками", - зазначили фахівці центру "Доля".

Також спеціалісти виявили серед решток декількох бійців їх дрібні речі. За характером поховання фахівці встановили, як його зробили. Так, трупи загиблих воїнів УПА забирали з поля бою та хаотично скидали в яму.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі знайшли 29 "розстрільних ям" з останками жертв політичних репресій 1937-1938 років.

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Автор: Поліна Кузенко