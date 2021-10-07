На Львівщині, поблизу села Соколівка, фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС. Загалом вдалося ексгумувати 16 останків.
Про це центр "Доля" повідомляє на офіційній сторінці установи у Facebook.
Так, біля села у Львівській області були проведені пошуково-ексгумаційні дослідження. За їхніми результатами експерти виявили масове поховання воїнів УПА. Фахівці ексгумували останки 15 чоловіків та 1 жінки.
Вже встановлено, що майже всі чоловіки, чиї останки знайшли у похованні, загинули у молодому віці. Причина їх смерті - вогнепальні рани, отримані в бою.
У кількох загиблих експерти виявили характерні травми, які завдаються тупим предметом. Вони були нанесені незадовго до смерті людей або ж в момент їх загибелі. Спеціалісти вже провели антропологічні дослідження та зробили висновок про те, що травми наносилися в голову та обличчя тупим предметом або прикладом від гвинтівки.
Читайте також"Видно кістки": у Рівному розкопали масове поховання євреїв (фото)"Як правило, таким чином поводились НКВДисти із затриманими, чи пораненими вояками", - зазначили фахівці центру "Доля".
Також спеціалісти виявили серед решток декількох бійців їх дрібні речі. За характером поховання фахівці встановили, як його зробили. Так, трупи загиблих воїнів УПА забирали з поля бою та хаотично скидали в яму.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі знайшли 29 "розстрільних ям" з останками жертв політичних репресій 1937-1938 років.
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