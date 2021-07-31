Невдовзі багатодітному батьку службовці почали самі пропонувати взяти й інших дітей під опіку.

60-річний мешканець Калуша Роман Гулак сам виховує усиновлених дітей.

Про це йдеться у сюжеті 24 каналу.

Роман каже, що ідею взяти під опіку чужих дітей взяв з оголошення у газеті. Коли чоловік звернувся до відповідних органів – ті відповіли, що ніяких перешкод для всиновлення дітей одиноким чоловіком немає, і він зголосився.

"Я собі подумав: бракує мені тут якогось пацана, хлопчика, щоби я його ще навчив, можна і двох, щоб не був егоїст один", – ділиться Роман.

Мешканець Калуша навідав сиротинець, але замість двох дітей забрав чотирьох. Зокрема, хвору 13-річну дівчинку, яка перебувала в інтернаті з 9-ти місяців.

Роман – розлучений, але вдруге так і не вдалося одружитися, бо жінці не сподобалося, що у потенційного нареченого на той час вже було 6 вихованців. Дітей допомагали виховувати родичі й сусіди.

Пізніше з’явився у родині 17-річний хлопець. Роман навчав його автомобільній реставрації, але сам юнак хоче піти в армію.

Невдовзі багатодітному батьку службовці почали самі пропонувати взяти й інших дітей під опіку.

Більшість усиновлених дітей одружилися і тепер живуть за кордоном – зокрема у Польщі та Чехії.

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Автор: Іван Бойко