Початок режиму тиші та рух колон попередньо має початися о 9:00.

На сьогодні, 10 березня, в Сумській області заплановано три "зелені коридори".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, місця зборів буде оголошено зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо заплановано на 9:00.

Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

"Уся інформація про місця збору та точний час відправлення буде повідомлено згодом", - зазначив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 9 березня утворилися величезні черги з місцевих жителів і приватних автомобілів, які намагалися евакуюватися з міста "зеленим" коридором. На виїзді з Сум - в місці, зазначеному для посадки на евакуацію мирного населення, - зібралися тисячі людей, а черга з автомобілів розтягнулася від центра міста.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, 9 березня з Сум евакуювали понад 43 тисячі людей.

Голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляв, що міська рада 9 березня самовільно змінила рішення про евакуацію населення так званим "зеленим коридором". Це внесло дезорганізацію у процес, наразило на небезпеку людей і затягло виїзд до пізнього часу.

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