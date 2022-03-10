Це внесло дезорганізацію у процес, наразило на небезпеку людей і затягло виїзд до пізнього часу.

Сумська міська рада 9 березня самовільно змінила рішення про евакуацію населення так званим "зеленим коридором".

Про це голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив сьогодні вночі у своєму Telegram-каналі.

"Ми спільно з Офісом президента організували цю евакуацію. Автобуси для евакуації для Сум надало керівництво Полтавської області. Бажану кількість людей на евакуацію нам подавала Сумська міська рада", - зазначив посадовець.

Він підкреслив, що організатори забезпечили вивезення навіть більшої кількості людей за ту, що було вказано в листі сумською міською владою, та не обійшлося без прикрих випадків.

"9 березня рішення військової адміністрації про місця виїзду автобусів змінили представники Сумської міської ради! Це внесло дезорганізацію в процес, наразило на небезпеку людей і затягло процес виїзду до пізнього часу", - наголосив Живицький.

Крім того, голова Сумської ОВА розповів, що організатори звернулися до перевізників Сум і області, однак не всі погодились надати транспорт для евакуації.

"Полтавська область дала в рази більше транспорту, ніж могли б забезпечити перевізники з міста Суми", - уточнив Живицький.

Він просить правоохоронні органи надати правову оцінку діям представників органу місцевого самоврядування.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів щодо самовільної зміни рішень про евакуацію населення міськрадою, і має бути надана правова оцінка діям представників органу місцевого самоврядування", - заявив голова Сумської ОВА.

При цьому він зазначив, що всі, хто не зміг виїхати 9 березня, зможе покинути Суми 10 березня.

"У мене була телефонна розмова із міністром інфраструктури Олександром Кубраковим щодо того, щоб нам було надано допомогу, і зараз вони шукають додатковий транспорт для евакуації людей. Якщо буде надано "зелені коридори" для інших міст Сумщини або продовжено дію наявного гуманітарного коридору для Сум, щоб більшою кількістю транспорту ми могли вивести всіх охочих з території зони бойових дій", - наголосив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 9 березня утворилися величезні черги з місцевих жителів і приватних автомобілів, які намагалися евакуюватися з міста "зеленим" коридором. На виїзді з Сум - в місці, зазначеному для посадки на евакуацію мирного населення, - зібралися тисячі людей, а черга з автомобілів розтягнулася від центра міста.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, сьогодні з Сум евакуювали понад 43 тисячі людей.

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