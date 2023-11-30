Також довелося виселити студентів регентського училища, яке розташовувалось на території собору.

На Тернопільщині з Свято-Миколаївського собору у Кременці виконавча служба спільно з поліцією примусово виселили представників УПЦ МП, пам’ятку повернули у державну власність.

За інформацією керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, виселення пройшло без застосування фізичної сили.

Він розповів, що після розірвання у лютому 2023 року угоди про безоплатне користування храмом, представники УПЦ МП відмовилися покидати приміщення, не допомогли і рішення суду.

"Незважаючи на судові рішення, священнослужителі кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Крім цього, на території собору розміщувалося регентське училище. Сьогодні студентів та викладачів перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання. Тепер можемо ствердно сказати, що Свято-Миколаївський собор не тільки де-юре, але і де-факто передано у державну власність", – констатував Зюбаненко.

Поліцейський додав, що всі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку.

Однак все ж таки не обійшлося без скандалу. В мережі з’явилося відео, на якому видно, як перед входом на територію храму зібралися жінки, які криком висловлювали претензії до правоохоронців, зокрема, щодо виселення студентів училища. Окремі з обурених хотіли прорватися на територію, заявляючи, що там їхні діти. Жінок непокоїло, куди саме перевезуть студентів, а також чому молодих людей не випускають з оточеної поліцією території. Врешті правоохоронці надали присутнім роз’яснення і конфлікт вичерпався.

Сьогоднішні обшуки у Почаївській лаврі – деталі

Служба безпеки України сьогодні провела обшуки в Почаївській лаврі, у якій Українська православна церква Московського патріархату безоплатно користується культовими спорудами.

Вони відбулися у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті. За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

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