У разі, якщо в церквах не будуть дотримуватися епідемічних норм, штрафи отримають як самі громадяни, так і релігійні установи.

На Великдень у Києві посилять карантинні заходи. Це пов'язано з численними порушеннями, які були зафіксовані у Вербну неділю.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Ми сьогодні провели рейд по всіх церквах. І побачили, що попередні домовленості, які були складені в четвер і п'ятницю, на жаль, не дотримувалися: великі скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність масочного режиму при проведенні богослужінь. Тому на Великдень будемо проводити додаткові заходи, будемо встановлювати додаткові пости для дотримання режимів», - зазначив він.

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"Що стосується переходу в різних регіонах до різних зон, то у червоних зонах такі свята будуть повністю заборонені як масові заходи. Але оскільки йде зменшення захворюваності в деяких регіонах, то вони будуть, але з певними обмеженнями", - пояснив Рубан.

А в разі, якщо в церквах не будуть дотримуватися епідемічних норм, штрафи отримають як самі громадяни, так і релігійні установи.

"Перш за все передбачені штрафи для громадян, які не дотримуються правил безпеки, – це 170 гривень і 220 гривень. Що стосується церков, дійсно, там є адміністрація, суб'єкт, який організовує заходи, штрафні санкції будуть накладатися на них. Цього не хотілося б робити, з кожною адміністрацією обговорювався план дій і заходів, які будуть, і ми будемо тільки посилювати в Києві такі заходи", – сказав чиновник.

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Автор: Денис Прядко