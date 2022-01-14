Поліція кваліфікувала трагічний інцидент як нещасний випадок.

Школярам у місті Володимир у Волинській області заборонили залишати територію школи. Рішення прийняли у зв'язку з трагічною загибеллю одного з учнів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що учень сьомого класу з друзями пішов на річку, яка тече біля школи. Діти бігали по льоду, але один хлопчик провалився. Випадкова перехожа намагалася витягнути школяра з крижаної води, але без успіху. Дитину віднесло течією.

У зв'язку з цим директори дев'яти шкіл заборонили дітям залишати територію шкіл під час уроків і перерв. У школі, де сталася трагедія, розпочато службове розслідування. Поліція кваліфікувала смерть школяра як нещасний випадок.

Як раніше повідомляв УНІАН, на льоду небезпека чекає не тільки дітей, а й дорослих - любителів зимової риболовлі. У Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на льоду.

Крім того, рятувальники розповіли як витягують невдах з водяної пастки, а також дали життєво важливі поради, що робити, якщо все-таки ви провалилися під лід, і як цьому запобігти.

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