Водолази ДСНС дістали тіло чоловіка.

У Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.

Про це повідомляє ДСНС на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, 12 січня до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля села Кедина Гора (Черкаська область) під лід провалилася людина.

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На місце події прибули фахівці відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення, які дістали тіло загиблого та транспортували до берега.

Як повідомляв УНІАН, раніше рятувальники розповіли, як витягають невдах з водяної пастки, а також дали життєво важливі поради, що робити, якщо все-таки ви провалилися під кригу, та як запобігти цьому.

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